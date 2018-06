Zagreb (SID) - Der kroatische Nationaltorhüter Stipe Pletikosa hat seine internationale Karriere für beendet erklärt. Der 35 Jahre alte 114-malige Auswahlspieler Kroatiens habe diese Entscheidung "bereits vor der WM getroffen" und nun Nationaltrainer Niko Kovac davon unterrichtet, sagte er der Zeitung Sportske novosti.

Pletikosas Kroaten waren in Brasilien bereits in der Vorrunde gescheitert. Insgesamt nahm der Schlussmann an drei Weltmeisterschaften (2002, 2006, 2014) und zwei Europameisterschaften (2008, 2012) teil.