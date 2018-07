Bagdad (AFP) Bei einer Anschlagsserie in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Zudem wurden etwa 40 Menschen verletzt, als vier Autobomben in verschiedenen Vierteln der Stadt nahezu zeitgleich detonierten, wie die Polizei mitteilte.

