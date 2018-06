Wien (AFP) Ein Durchbruch ist ausgeblieben, aber es gibt weiter Hoffnung: Nach monatelangen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ist die Frist für eine Einigung bis Ende November verlängert worden. Es gebe zwar "bei einigen Themen greifbare Fortschritte", jedoch auch noch "bedeutende Differenzen" in anderen Punkten, erklärten die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in der Nacht zum Samstag in Wien.

