Kuala Lumpur (dpa) - Malaysia Airlines erstattet das Geld für stornierte Tickets. Das gelte auch für billige Tickets, die normalerweise nicht umgetauscht werden können. Das Unternehmen hat innerhalb von vier Monaten die zweite Tragödie erlebt: Am 8. März verschwand eine Boeing mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg nach Peking unter bislang ungeklärten Umständen. Auch die vorgestern über dem Osten der Ukraine möglicherweise abgeschossene Maschine gehörte zu der Fluggesellschaft. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben.

