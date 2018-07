Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hält eine Einigung im Atomstreit mit dem Iran weiterhin für möglich. In zentralen Fragen gebe es zwar große Meinungsunterschiede, sagte er. "Aber wir haben doch den Eindruck gewonnen, dass beide Seiten ernsthaft um eine Einigung bemüht sind, und dass die Differenzen in der verbleibenden Zeit noch überwunden werden können." Die Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm des Irans waren in der Nacht um vier Monate verlängert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.