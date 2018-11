Berlin (dpa) - Die Union schlägt einen UN-Blauhelmeinsatz in der Ostukraine vor. Hintergrund ist der Flugzeugabsturz in der Region. Schnellstmöglich müsse ein international überwachter Waffenstillstand her, sagte Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff der "Rheinischen Post". Bei dem Absturz der Malaysia-Airlines-Boeing waren vorgestern alle 283 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, darunter vier Deutsche. Nach Erkenntnissen der USA wurde das Flugzeug sehr wahrscheinlich von prorussischen Separatisten abgeschossen.

