Lausanne (dpa) - Ein 14-jähriges Mädchen ist in der Schweiz vom Ex-Freund seiner Mutter entführt und erschossen worden. Der Entführer richtete sich laut Kantonspolizei anschließend selbst. Das Drama spielte sich in weniger als einer Stunde ab. Der 30-Jährige hatte das Mädchen aus Belmont-sur-Lausanne vor Zeugen gewaltsam in den Kofferraum seines Autos gesperrt. Ein Großaufgebot der Polizei fand nach einer Stunde das Auto in einem Waldstück im Kanton Genf mit den beiden Leichen. Zum Hintergrund machte die Polizei keine Angaben.

