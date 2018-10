Gaza (AFP) Bei einem israelischen Luftangriff auf den Süden des Gazastreifens sind in der Nacht zum Samstag sieben weitere Palästinenser getötet worden. Die Attacke habe eine Gruppe von Menschen vor einer Moschee in der Stadt Chan Junis getroffen, teilten Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Zahl der seit der vergangenen Woche getöteten Palästinenser liegt damit bei mehr als 300, bis Freitag wurden 296 Todesopfer gezählt. In dem Konflikt starben bislang zudem ein Zivilist und ein Soldat aus Israel.

