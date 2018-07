Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und der Hamasführer Chaled Maschaal kommen nach palästinensischen Angaben am Montag in Katar zu Beratungen über den Gaza-Konflikt zusammen. Ein Vertreter aus dem Umfeld von Abbas, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag: "Der Präsident wird Maschaal treffen, um Wege zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen zu erörtern." Abbas werde zudem den Emir von Katar treffen.

