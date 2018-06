Amsterdam (AFP) Niederländische Ermittler haben nach dem Absturz des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine mit dem Sammeln von DNA-Vergleichsmaterial begonnen. Insgesamt 80 Beamte hätten seit Samstagmorgen in den Niederlanden "40 Adressen" aufgesucht, um Angehörige der Passagiere um Proben zu bitten, sagte ein Sprecher der forensischen Abteilung der niederländischen Polizei. In den kommenden Tagen sollten Angehörige aller 192 bei dem Absturz getöteten niederländischen Staatsbürger von den Experten besucht werden. Benötigt würden neben den DNA-Proben auch Informationen etwa über Operationsnarben, Tattoos oder die Haarfarbe der zu Identifizierenden.

