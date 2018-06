Miranshah (AFP) Bei einem US-Drohnenangriff im Nordwesten Pakistans sind am Samstag mindestens elf Kämpfer der radikalislamischen Taliban getötet worden. Ein unbemanntes Flugobjekt habe acht Geschosse auf eine Taliban-Stellung in der Stammesregion Nord-Waziristan an der Grenze zu Afghanistan abgefeuert, teilten Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP mit. Unter den getöteten Kämpfern seien zwei "wichtige" Anführer der pakistanischen Taliban. Deren Namen wurden aber nicht genannt.

