London (dpa) - Lupe in der Hand, Pfeife im Mund und die typische Mütze auf dem Kopf: In London haben sich Sherlock-Holmes-Fans im typischen Outfit des Privatdetektivs getroffen. Mit der größten Versammlung von Holmes-Doppelgängern wollten sie einen Weltrekord aufstellen. Ob das geklappt hat und wie viele Teilnehmer gekommen waren, blieb am Abend zunächst unklar. Nicht zufällig kamen die Krimi-Liebhaber aller Altersklassen ausgerechnet am 38. Geburtstag von Benedict Cumberbatch zusammen, der in der BBC-Erfolgsserie "Sherlock" die Hauptfigur spielt.

