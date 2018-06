Aachen (SID) - Springreiter Christian Ahlmann hat beim CHIO in Aachen eine Podestplatzierung knapp verpasst. Der Doppel-Europameister von 2003 kam mit Cornado in der Hauptprüfung des vorletzten Tages als bester Deutscher auf Rang vier. Das Paar absolvierte in der mit 101.000 Euro dotierten Prüfung seine Nullrunde im Stechen in 49,57 Sekunden.

Sieger wurde U21-Europameister Frank Schuttert aus den Niederlanden mit Epleaser (0 Fehlerpunkte/48,39 Sekunden). Platz zwei ging an den Belgier Pieter Devos auf Dylano (0/48,89) vor Schutterts Landsmann Maikel van der Vleuten auf Verdi (0/49,07).