Kasan (SID) - Die Italienerin Arianna Errigo und Alexej Tscheremisinow aus Russland haben bei der WM in Kasan in den Florettwettbewerben die Goldmedaillen geholt. Errigo bezwang im Finale ihre Teamkollegin Martina Batini mit 15:7 und verteidigte damit ihren Titel erfolgreich. Bronze ging an die sechsmalige Olympiasiegerin Valentina Vezzali (Italien) sowie Ines Boubakri (Tunesien).

Bei den Herren gewann Tscheremisinow das Gefecht um Gold gegen den Chinesen Ma Jianfei 15:11. Den dritten Platz belegten Enzo Lefort (Frankreich) und Timur Safin (Russland). Der Tauberbischofsheimer Sebastian Bachmann hatte im Viertelfinale gegen Safin verloren und kam auf Platz acht.