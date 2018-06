Beirut (AFP) Im Norden Syriens haben militante Dschihadisten das zweite Mal binnen 24 Stunden eine Frau zu Tode gesteinigt. Die Frau sei am Freitagabend unter dem Vorwurf des Ehebruchs von Kämpfern der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auf einem Platz der von ihnen kontrollierten Stadt Rakka getötet worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag unter Berufung auf Augenzeugen. Da die Einwohner sich geweigert hätten, die Steinigung zu vollziehen, hätten die IS-Kämpfer dies selbst getan.

