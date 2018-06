Hamburg (SID) - Der Augsburger Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat den Finaleinzug beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum verpasst. Kohlschreiber unterlag dem Argentinier Leonardo Mayer nach 1:28 Stunden 5:7, 4:6. Der 30-Jährige bleibt damit auch nach dem dritten Duell mit Mayer ohne Satzgewinn.

Der Weltranglisten-46. aus Buenos Aires steht erst zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines ATP-Turniers. Im Finale trifft Mayer am Sonntag (15.00 Uhr) entweder auf den topgesetzten Spanier David Ferrer oder den Hamburger Youngster Alexander Zverev. Als bislang letzter Deutscher hatte der heutige Turnierdirektor Michael Stich vor 21 Jahren am Rothenbaum triumphiert.

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwischte Kohlschreiber vor 7500 Zuschauern in seinem ersten Hamburg-Halbfinale einen schwachen Start. Als sich der Weltranglisten-26. ins Match gekämpft hatte, knickte er um und musste minutenlang behandelt werden. Nahezu unbeeindruckt davon spielte Kohlschreiber weiter, verlor jedoch die entscheidenden Punkte und vergab die Chance auf sein zwölftes Endspiel auf der Profitour.