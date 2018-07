Hamburg (SID) - Der Höhenflug des deutschen Tennis-Juwels Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Hamburg ist im Halbfinale zu Ende gegangen. Zverev unterlag dem topgesetzten Spanier David Ferrer nach nur 55 Minuten 0:6, 1:6. Zuvor hatte der 17 Jahre alte Hamburger am Rothenbaum seine ersten vier Siege auf der Profitour gefeiert und sich damit unter die Top 200 der Weltrangliste gespielt.

Der Weltranglistensiebte Ferrer trifft im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) auf den Argentinier Leonardo Mayer, der sich gegen den Augsburger Philipp Kohlschreiber 7:5, 6:4 durchgesetzt hatte. Damit müssen die Tennisfans in Hamburg weiter auf einen Heimsieg warten. Als bislang letzter Deutscher hatte der heutige Turnierdirektor Michael Stich vor 21 Jahren am Rothenbaum triumphiert.