Beirut (AFP) Bei der Eroberung eines Gasfelds in der westsyrischen Provinz Homs haben Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) nach jüngsten Angaben von Menschenrechtsaktivisten etwa 270 Menschen getötet. Die neue Zahl teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Die Menschen seien "im Gefecht getötet oder hingerichtet" worden.

