Peking (dpa) - Dutzende Menschen sind in Zentralchina getötet worden, als ein mit brennbarer Flüssigkeit beladener Lastwagen einen Bus gerammt hat. Nach dem Zusammenstoß auf einer Autobahn gab es eine Explosion. Von den 53 Passagieren in dem Bus konnten sich nach bisherigen Erkenntnissen vier Menschen mit schweren Verbrennungen retten. Bisher sind 26 Leichen aus dem ausgebrannten Bus geborgen worden. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

