Frankfurt/London (dpa) - Deutschland hat bei der Ratingagentur Fitch wie erwartet seine Bestnote behalten. Die Kreditwürdigkeit der größten europäischen Volkswirtschaft werde weiter mit "AAA" bewertet, teilte Fitch am Freitagabend in London mit.

Den Ausblick beließ die Agentur bei "Stabil", damit droht Deutschland vorerst keine Herabstufung. Auch die beiden anderen großen Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's geben Deutschland die Bestnote

In Deutschland bilde sich das Verhältnis von Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt im Gegensatz zu den anderen ebenfalls mit "AAA" eingestuften Ländern der Eurozone bereits zurück, hieß es in der Mitteilung weiter. Fitch bestätigte in einer weiteren Mitteilung die Einstufung von Luxemburg mit der Bestnote, auch hier blieb der Ausblick bei "Stabil".

Die deutsche Wirtschaft war im vergangenen Jahr mit 0,4 Prozent nur leicht gewachsen. Zu Beginn des Jahres hatte sich die Bundesrepublik dann zur Konjunkturlokomotive der Eurozone entwickelt. Während die Wirtschaft im ersten Quartal noch um 0,8 Prozent gewachsen war, gab es zuletzt aber immer mehr Hinweise, dass die Konjunktur im zweiten Quartal an Schwung verloren hat.