Hockenheim (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher am Rande des Großen Preises von Deutschland eine gute Genesung gewünscht. "Ich möchte Michael und seine Familie grüßen. Ich wünsche ihm ganz viel Kraft, damit es ihm wieder besser geht. Den Pokal in Brasilien haben wir auch für ihn gewonnen", sagte Podolski bei RTL.

Podolski weilte am Sonntag als Gast am Hockenheimring und "outete" sich als langjähriger Fan der Königsklasse. "Ich verfolge die Formel 1 schon eine Ewigkeit", sagte der 29 Jahre alte Profi von Arsenal London: "Ich liebe die Formel 1 und das Racing. Wenn es geht, bin ich auch gerne vor Ort dabei."

Der 45 Jahre alte Schumacher hatte bei einem Skiunfall am 29. Dezember 2013 im französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und war in der Uniklinik Grenoble in ein künstliches Koma versetzt worden. Ende Januar wurde die Aufwachphase eingeleitet. Mittlerweile ist Schumacher in eine Lausanner Klinik verlegt worden.