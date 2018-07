Berlin (dpa) - Der frühere Fußball-Profi Andreas Biermann ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Nach Angaben seines Vereins FSV Spandauer Kickers 1975 e.V. hat sich der ehemalige Spieler vom FC St. Pauli und von Union Berlin am 18. Juli das Leben genommen.

Biermann litt an Depressionen und hatte nach dem Suizid des früheren Nationaltorwarts Robert Enke seine Krankheit im November 2009 öffentlich gemacht. "Er ist am Freitag gestorben. Wir sind tief geschockt", sagte Kickers-Geschäftsführer Günter Hagedorn der Nachrichtenagentur dpa.

Bei Auftritten im ZDF-Sportstudio oder in der ARD-Talkshow "Beckmann" hatte Biermann über seine Krankheit gesprochen. 2011 erschien sein Buch "Rote Karte Depression". 2012 machte Biermann einen Suizidversuch öffentlich und begab sich anschließend in stationäre Behandlung. Zuletzt spielte Biermann in Berlin in der Senioren-Mannschaft der Spandauer Kickers.

Kontakte auf Internetseite FSV Spandauer Kickers

Mitteilung auf Facebook-Seite Spandauer Kickers