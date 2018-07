Speyer (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim zeigt sich in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter in Torlaune. Beim Landesligisten FC Speyer gewann das Team von Trainer Markus Gisdol am Sonntag 8:0 (4:0) und fuhr den vierten Testspiel-Sieg in Folge ein. Die Treffer erzielten die Neuzugänge Adam Szalai und Pirmin Schwegler (2), sowie Roberto Firmino (2), Sven Schipplock, Janik Haberer und Grischa Prömel.

Zuvor hatten die Kraichgauer bereits 17:0 gegen den Kreisligisten Spvgg 06 Ketsch, 4:0 beim Regionalliga-Aufsteiger FC Astoria Walldorf und 8:0 beim Bezirksligisten Sportfreunde Lauffen gewonnen.