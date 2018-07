Los Cabos (dpa) - Der "Sexiest Man Alive" ist vom Markt. Adam Levine, Sänger der US-Band Maroon 5, hat das namibische Unterwäschemodel Behati Prinsloo geheiratet. Das Paar gab sich im mexikanischen Los Cabos vor rund 300 Gästen das Ja-Wort, wie die Zeitschrift "US Weekly" berichtete. Der Sänger und das Model sind seit Juni 2012 ein Paar. Nach einer kurzen Trennung verlobten sie sich im Sommer vergangenen Jahres. Die Flitterwochen wollen Levine und Prinsloo laut "US Weekly" in Südafrika verbringen. Levine war 2013 vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.