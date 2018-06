Jerusalem (AFP) Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Armeeangaben allein in der Nacht zum Sonntag 13 israelische Soldaten getötet worden. "13 Soldaten der Brigade Golani wurden in der Nacht in Gaza getötet", sagte eine Armeesprecherin der Nachrichtenagentur AFP, ohne weitere Details zu nennen. Bislang war von fünf israelischen Soldaten die Rede gewesen, die seit Beginn der Offensive am 8. Juli getötet wurden.

