Köln (SID) - Drei weitere deutsche Schwimmer haben sich für die EM in Berlin (13. bis 24. August) qualifiziert. Alexandra Wenk (München) sicherte sich beim zweiten Teil der Ausscheidung über 100 m Schmetterling ebenso souverän das EM-Ticket wie Vanessa Grimberg (Stuttgart) über 200 m Brust und Robin Backhaus (Berlin) über 200 m Freistil. Damit wuchs das Team für die Heim-EM zum Abschluss des sogenannten Überprüfungswettkampfes auf 23 Athleten. Hinzu kommt der für die Titelkämpfe gesetzte Paul Biedermann (Halle/Saale).

Alle DSV-Schwimmer, die bei der DM in Berlin Anfang Mai die EM-Norm unterboten haben, mussten in Essen um 1,5 Prozent höhere Richtzeiten in Vorlauf und Finale erreichen. Eine Ausnahme machte Bundestrainer Henning Lambertz für Weltrekordler Biedermann, der nach zweiwöchiger Krankheitspause seinen Trainingsrückstand aufholt. Auch für den erkrankten Markus Deibler (Hamburg), derzeit über 200 m Lagen die Nummer eins in Europa, könnte eine Ausnahmeregelung gelten. Das endgültige EM-Aufgebot wird am Montag bekanntgegeben.