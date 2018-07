Istanbul (AFP) Angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten hat der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan Hardliner in Israel mit Adolf Hitler verglichen. Die betreffenden Israelis hätten "kein Gewissen, keine Ehre, keinen Stolz", sagte Erdogan am Samstag bei einer Kundgebung vor der anstehenden Präsidentschaftswahl in der Schwarzmeerstadt Ordu. "Sie verfluchen Hitler Tag und Nacht, aber sie haben Hitler bei der Barbarei übertroffen", fügte er hinzu.

