Gaza (AFP) Hamas-Kämpfer haben nach eigenen Angaben einen israelischen Soldaten entführt. "Der israelische Soldat Schaul Aaron ist in den Händen der Essedin-el-Kassam-Brigaden", sagte ein Sprecher der Brigaden mit dem Kampfnamen Abu Obeida am Sonntagabend im Fernsehen. In Gaza kam es daraufhin zu Jubelszenen; von ähnlichen Szenen berichteten AFP-Korrespondenten aus Ramallah und Hebron im Westjordanland. Eine israelische Armeesprecher sagte, eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

