Doha (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Israel zu größerer Rücksicht gegenüber Zivilisten bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen aufgefordert. "Israel muss viel mehr tun, um Zivilisten zu schützen", sagte Ban am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Katars Hauptstadt Doha. Nach jüngsten Angaben eines Sprechers der Rettungsdienste im Gazastreifen stieg die Zahl der allein am Sonntag bei israelischen Angriffen auf das Küstengebiet getöteten Menschen auf mindestens hundert. Israels Armee teilte mit, dass auch 13 Soldaten getötet wurden.

