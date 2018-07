Washington (AFP) Angesichts der verhärteten Fronten zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas will UN-Generalsekretär Ban Ki Moon mehrere Tage lang zwischen beiden Seiten vermitteln. Ban werde am Sonntag in Doha eintreffen, teilten die Vereinten Nationen am Samstag mit. In der katarischen Hauptstadt wollen nach Angaben aus Kreisen der palästinensischen Autonomiebehörde auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Hamasführer Chaled Maschaal zu Beratungen zusammenkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.