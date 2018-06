Saarbrücken (AFP) Die Bundesländer sollen nach Auffassung der Haushaltsnotlage-Länder Saarland und Bremen den bisherigen Solidaritätszuschlag ab 2020 zur Tilgung von Altschulden nutzen können. Nach dem Auslaufen des jetzigen Solidarpakts Ende 2019 sei es richtig, "die Solidarität in Richtung Abbau von Altschulden" zu setzen, sagte Bremens Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) am Montag in Saarbrücken, wo er mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) über ein gemeinsames Vorgehen bei der anstehenden Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beraten hatte.

