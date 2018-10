Berlin (AFP) Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, hat die prorussischen Separatisten in der Ostukraine und die Kreml-Führung wegen ihres Verhaltens nach dem Absturz von Malaysia-Airlines-Flug MH17 kritisiert. "Ich bin angewidert von dem, was da vor Ort passiert", sagte Erler am Montag dem RBB-Sender Radioeins, nachdem Berichte über die Behinderung von Ermittlungsarbeiten und die pietätlose Bergung von Leichen am Absturzort weltweite Schlagzeilen gemacht hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.