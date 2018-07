Rüsselsheim (AFP) Der Autobauer General Motors (GM) krempelt die Organisation seines Europa-Geschäfts um. Schon mit Wirkung zum 1. Juli übernehme eine neu gegründete Opel Group die Verantwortung für die GM-Töchter Opel und Vauxhall sowie für alle anderen GM-Aktivitäten in Europa, inklusive Russland, teilte Opel am Montag in Rüsselsheim mit. Die Leitung der neuen Gesellschaft übernehme der bisherige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann. Sitz der Opel Group sei Rüsselsheim. Auf das Kerngeschäft der Adam Opel AG habe die Umstrukturierung keine Auswirkungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.