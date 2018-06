München (AFP) Coburg ist Deutschlands Blitz-Hauptstadt: In der oberfränkischen Stadt zählte der Blitz-Informationsdienst von Siemens im vergangenen Jahr 299 Blitze, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Das entsprach 6,39 Blitzen pro Quadratkilometer. Am seltensten blitzte es im Landkreis Limburg-Weilburg, wo die Statistiker nur 0,17 Blitze pro Quadratkilometer registrierten. Bundesweit zählten die Experten im vergangenen Jahr 542.376 Blitzeinschläge - wobei die Blitzdichte in Sachsen und Brandenburg am höchsten und in Rheinland-Pfalz, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am niedrigsten war.

