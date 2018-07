Berlin (AFP) Schüler und Studenten, die Anspruch auf Bafög haben, bekommen ab dem Wintersemester 2016/2017 deutlich mehr Geld. Der monatliche Förderhöchstsatz steigt um rund 9,7 Prozent von derzeit 670 auf künftig 735 Euro, wie Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Montag vor Journalisten in Berlin sagte. Der Bedarfssatz erhöht sich demnach um sieben Prozent, der Wohnzuschlag steigt auf 250 Euro an. Auf diese Anhebung hatte sich Wanka mit den Bildungspolitikern der großen Koalition geeinigt.

