Berlin (AFP) Eine von Unionspolitikern vorgeschlagene Blauhelm-Mission in der Ukraine ist für die Bundesregierung derzeit kein Thema. Für den Einsatz von Blauhelm-Soldaten gebe es im zuständigen UN-Sicherheitsrat "derzeit keine Überlegungen", sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Montag in Berlin. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sei "sehr stark involviert" in die Bemühungen um Deeskalation des Konflikts. Über die OSZE bestehe auch die Möglichkeit, internationale Beobachter zu entsenden - "das ist im Moment der Weg, den die Bundesregierung geht und sieht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.