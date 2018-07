Paris (AFP) Autos in Flammen, eingeschlagene Schaufensterscheiben, eine geplünderte Apotheke und ein ausgebranntes jüdisches Lebensmittelgeschäft: Die Bilder aus der Pariser Vorstadt Sarcelles haben in Frankreich Entsetzen ausgelöst. In der wegen der zahlreichen jüdischen Bewohner "Klein-Jerusalem" genannten Vorstadt gab es am Sonntag bei einer verbotenen propalästinensischen Demonstration schwere Krawalle, Israel-feindliche Parolen wurden gerufen. Die Regierung verurteilte "antisemitische Ausschreitungen" und kündigte unnachgiebige Härte an. Sie fürchtet ein Übergreifen der Gewalt des Nahost-Konflikts auf Frankreich - und hat dabei selbst Öl ins Feuer gegossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.