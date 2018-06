Sarcelles (AFP) Frankreichs Regierung hat die "antisemitischen Ausschreitungen" im nördlichen Pariser Vorort Sarcelles infolge der israelischen Angriffen auf den Gazastreifen verurteilt. "Wer eine Synagoge schändet oder eine Bäckerei anzündet, weil sie einem Juden gehört, begeht eine antisemitische Tat", sagte Innenminister Bernard Cazeneuve bei einem Ortsbesuch am Montagmorgen. Bei neuen Krawallen am Sonntag hatten vor allem jugendliche Täter in Sarcelles Geschäfte geplündert und unter anderem Autos angezündet. Die Polizei nahm 18 Verdächtige fest.

