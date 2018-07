Turin (SID) - Der französische Fußball-Nationalspieler Patrice Evra verlässt den englischen Rekordmeister Manchester United und schließt sich Italiens Titelträger Juventus Turin an. Das teilten beide Klubs am Montag mit. Beim italienischen Rekordchampion erhält der 33 Jahre alte Außenverteidiger einen Zweijahresvertrag. Evra, der achteinhalb Jahre für United spielte, sagte: "Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Der Verein wird immer in meinem Herzen bleiben."

Evra war im Januar 2006 vom AS Monaco zu "ManU" gewechselt und erkämpfte sich in kurzer Zeit einen Stammplatz als Linksverteidiger. Mit United gewann der Abwehrspieler fünf Meistertitel sowie 2008 die Champions League.