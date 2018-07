Berlin (dpa) - Steven Gerrard beendet seine Karriere als englischer Nationalspieler. Der 34-jährige Kapitän der "Three Lions" verkündete seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

"Das war eine sehr schwere Entscheidung, eine der härtesten, die ich in meiner Karriere treffen musste", teilte der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool mit. Er wolle weiter auf hohem Niveau Fußball spielen und alles bei Liverpool geben. Dem englischen Fußballverband FA wolle er als Botschafter erhalten bleiben. Gerrard hat in 14 Jahren als Nationalspieler 114 Länderspiele bestritten und dabei 21 Tore erzielt. Bei der WM in Brasilien war er mit seinem Team bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Mitteilung FA