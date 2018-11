Trondheim (SID) - Nur drei Tage vor dem Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Sligo Rovers/Irland hat der norwegische Fußball-Rekordmeister Rosenborg Trondheim seinen Trainer Per Joar Hansen entlassen. Das teilte der Klub am Montag mit. Eine Interimslösung soll in Kürze bekanntgegeben werden. Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatte Trondheim mit 1:2 (0:0) verloren.

Der 48-jährige Hansen hatte Rosenborg 2012 zum zweiten Mal übernommen, nachdem er den Klub bereits von 2004 bis 2005 trainiert hatte.