Köln (SID) - Bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Philipp Lahm als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft hat DFB-Präsident Wolfgang Niersbach den Dortmunder Weltmeister Mats Hummels ins Gespräch gebracht. "Mats Hummels ist ein so intelligenter und klasse Junge, der ein überzeugendes Auftreten hat ? nicht nur als Innenverteidiger, den kannst du überall hinschicken", wird Niersbach bei Sport Bild Plus zitiert.

Dem Anforderungsprofil, nach dem der Kapitän auch als DFB-Repräsentant auf gesellschaftspolitischem Parkett eine gute Figur abgeben muss, entspricht laut Niersbach auch Torhüter Manuel Neuer vom Double-Gewinner Bayern München.

"Manuel Neuer ist in jeder Beziehung 1 A. Und Bastian Schweinsteiger, er ist sicherlich ein Anführer par excellence, auch nach außen hin", so der DFB-Chef, der sich auch Toni Kroos und Mario Götze in der Kapitäns-Rolle vorstellen kann: "Die entwickeln sich ja weiter, nicht nur auf dem Platz."