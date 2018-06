London (AFP) Im Skandal um mutmaßliche Preisabsprachen an den Devisenmärkten hat das britische Büro für schweren Finanzbetrug (SFO) strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der Direktor des Büros habe am Montag Ermittlungen wegen des Verdachts auf betrügerisches Verhalten am Devisenmarkt aufgenommen, teilte das SFO in London mit. Bislang hatte es erklärt, vor der Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen zunächst die "komplexen Fakten" prüfen zu wollen.

