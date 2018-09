London (AFP) Die Frau von Prinz William, Catherine, wird im September erstmals alleine eine offizielle Auslandsreise antreten. Die Herzogin von Cambridge werde Königin Elizabeth II. am 20. und 21. September bei den Feiern Maltas zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien vertreten, teilte der Kensington Palast am Montag mit. Da die 32-Jährige nur eine Nacht von zu Hause weg sein werde, nehme sie ihren kleinen Sohn George nicht mit. Die Nummer drei der britischen Thronfolge wir am Dienstag ein Jahr alt.

