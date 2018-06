Giglio (AFP) Die letzte Reise der "Costa Concordia" zu ihrem Verschrottungshafen verzögert sich um einen weiteren Tag. Die Operation solle erst am Mittwoch beginnen, erklärte der Leiter des italienischen Zivilschutzes, Franco Gabrielli, am Montag. Eigentlich sollte das vor der Toskana-Insel Giglio schwimmende Schiffswrack am Montag Richtung Genua abgeschleppt werden, wo es dann verschrottet werden soll. Am Samstag wurde der Termin jedoch bereits auf Dienstag verschoben.

