Kiew (dpa) - Am Absturzort des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine sind bisher 251 der vermutlich 298 Opfer geborgen worden. Die sterblichen Überreste liegen in Kühlwaggons. Prorussische Separatisten sollen Arbeiten am Unglücksort weiter behindern. Die Separatisten bekräftigten, den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder im Besitz zu haben. Gleichzeitig liefern sie sich mit der Armee Gefechte. In Donezk stand Rauch über dem Bahnhof. Auch um den stillgelegten internationalen Flughafen kam es zu Schusswechseln.

