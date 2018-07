Gaza (AFP) Ungeachtet internationaler Rufe nach einem Waffenstillstand dauern die Gefechte im Gazastreifen unvermindert an. Am Montag, dem 14. Tag der israelischen Offensive, wurden nach palästinensischen Angaben 31 Palästinenser getötet, darunter zahlreiche Kinder. Die Armee tötete am Morgen zudem zehn Hamas-Kämpfer, die durch Tunnel in den Süden Israels eingedrungen waren. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bemühte sich in Kairo um eine Waffenruhe.

