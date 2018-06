Kairo (AFP) Die Arabische Liga hat die Hamas aufgerufen, einer Feuerpause im Gaza-Konflikt zuzustimmen. Er hoffe, dass die Palästinenserorganisation einen entsprechenden Vorschlag Ägyptens akzeptiere, sagte der Vorsitzende der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, am Montag nach einem Gespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in Kairo. Ban hält sich derzeit ebenso wie US-Außenminister John Kerry in der ägyptischen Hauptstadt auf, um die Bemühungen um eine Lösung des Konflikts zu unterstützen.

