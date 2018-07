Doha (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und der Hamas-Führer Chaled Maschaal haben bei einem Treffen in Katars Hauptstadt Doha am Montag ein Ende der "israelischen Aggression" und eine Aufhebung der Blockade des Gazastreifens gefordert. Die beiden Männer, die erstmals seit Beginn der israelischen Offensive am 8. Juli zusammenkamen, vereinbarten zudem, die Gespräche über eine Waffenruhe mit den verschiedenen palästinensischen Gruppen und den internationalen Partnern fortzuführen, wie Sajeb Erakat von Abbas' Fatah-Bewegung mitteilte.

