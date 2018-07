Den Haag (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Niederlanden seine Unterstützung bei den Untersuchungen zum mutmaßlichen Abschuss von Malaysia-Airlines-Flug MH17 zugesagt. Ministerpräsident Mark Rutte habe mit Putin über den freien Zugang von Experten zur Absturzstelle, den Verbleib der am Unglücksort geborgenen Leichen sowie die Übergabe des Flugschreibers gesprochen, teilte die Regierung in Den Haag am Sonntag nach einem Telefonat des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte mit Russlands Staatschef mit. Putin habe dabei "seine volle Kooperation versprochen".

